Россия атаковала 502 дронами и 24 ракетами: есть попадания в 14 локациях

С вечера 2 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением 502 БпЛА, а также 24 ракет воздушного и морского базирования.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушная цель: 430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 14 крылатых ракет "Калибр"; 7 крылатых ракет Х-101. Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях".

Реклама:

Детали: Воздушные силы подчеркнули, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве есть еще несколько российских БпЛА.

Также сообщается, что дроны захватчики запускали из направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму. 16 крылатых ракет "Калибр" россияне запустили из акватории Черного моря, а 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края РФ.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.