Железняк: Полтавская ОВА разворовала как минимум 200 миллионов на фортификациях в Донецкой области

Анастасия ПроцСреда, 3 сентября 2025, 10:15
Железняк: Полтавская ОВА разворовала как минимум 200 миллионов на фортификациях в Донецкой области
фото: Партия "Голос"

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что в 2024 году Полтавская ОВА заключила контракты на более чем 370 млн грн для строительства фортификаций в Донецкой области, однако вместо укреплений были возведены "декорации", а как минимум 200 млн грн разворованы через фиктивные схемы.

Источник: Ярослав Железняк

Детали: По словам Железняка, в феврале 2024 года Полтавская ОВА подписала 16 контрактов с компанией "ЕНКИ Констракшн", которая закупала материалы через посредника – "Пріум Актив". В частности, для фронта заказали более 13 600 противотанковых пирамид по 2161 грн за штуку, тогда как сам посредник покупал их в четыре раза дешевле – по 541 грн. Только по этой позиции переплата могла составить более 22 млн грн.

Подобные завышения были и по другим материалам: древесину, которую "Пріум Актив" купил за 1,3 млн грн, государству перепродали уже за 8 млн. Схема повторялась с бетоном, арматурой, песком и другими позициями.

Наибольшие злоупотребления, по словам Железняка, касались фиктивных услуг на сумму более 200 млн грн. Он обнародовал записи разговоров, где руководитель "Пріум Актив" Павел Литовченко и заместитель директора департамента строительства Полтавской ОВА Виталий Кулинич обсуждают схемы уклонения от уплаты НДС. В сговоре также участвовали и.о. начальника управления капитального строительства Сергей Сизько и другие чиновники.

Железняк подчеркнул, что ключевую роль в схеме играл тогдашний глава Полтавской ОВА Филип Пронин – одноклассник вице-премьера Алексея Кулебы. После скандала с фортификациями Пронин получил должность в Госфинмониторинге, а его заместитель также занял новую работу в столице.

Также компании, которые участвовали в схемах, избежали ответственности и получили новые контракты от Минвосстановления и на строительство дорог в Полтавской области на сумму более 1 млрд грн.

Напоминаем:

  • 12 августа Бюро экономической безопасности раскрыло преступную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Запорожской области.

фортификацииДонецкая областьПолтавская область
