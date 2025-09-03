Все разделы
Микрофон случайно записал разговор Путина и Си Цзиньпина о том, как дожить до 150 лет

Станислав ПогориловСреда, 3 сентября 2025, 16:15
Микрофон случайно записал разговор Путина и Си Цзиньпина о том, как дожить до 150 лет
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, фото: скриншот из видео

Лидер Китая Си Цзиньпин, правитель РФ Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын разговаривали о возможности дожить до 150 лет, когда направлялись на военный парад в Пекине.

Источник: Bloomberg

Детали: Агентство отмечает, что разговор продолжался в прямом эфире на фоне жесткого контроля со стороны властей Китая информации и посланий, которые она хочет донести до внешнего мира. При этом аудиозапись диалога о долголетии длилась менее минуты.

Во время разговора Си Цзиньпин сказал на китайском мандаринском языке "в эти дни" и "70 лет".

Переводчик, очевидно, передал слова Си Цзиньпина, затем на русском языке сказал: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок".

В ответ Путин сказал, что "с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно трансплантировать, а люди смогут жить все дольше и дольше, и даже достичь бессмертия".

Продолжая диалог, Си Цзиньпин сказал Путину, что "по прогнозам, в этом веке есть шанс дожить до 150 лет".

Bloomberg пишет, что возраст и здоровье волнуют всех трех лидеров. Ни один из них не назначил явных преемников. 72-летний Си Цзиньпин отменил ограничения президентских сроков и, возможно, будет баллотироваться на четвертый срок на посту лидера Китая в 2027 году, в то время как Путин, которому также 72 года, изменил законы своей страны, чтобы позволить ему править Россией дольше. 41-летний Ким Чен Ын взял свою дочь в Пекин, что усилило слухи о том, что он готовит ее в качестве преемницы.

