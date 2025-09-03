Все разделы
Путин заявил, что Украина должна провести референдум по территориям

Евгений КизиловСреда, 3 сентября 2025, 17:31
Путин заявил, что Украина должна провести референдум по территориям
фото: Getty Images

Правитель Кремля Владимир Путин утверждает, что Украина должна провести референдум касательно принадлежности ее территорий России или Украине.

Источник: Путин на пресс-конференции в Пекине

Детали: По его словам, если власти Украины "хотят быль легитимными и принимать полноценное участие в процессах урегулирования", они "должны прежде всего провести референдум".

Прямая речь: "В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдуме".

Детали: При этом Путин считает, что для проведения такого референдума в Украине необходимо отменить военное положение.

Глава Кремля вновь выразил убеждение, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом Украины, поскольку срок его полномочий истек, и военное положение в стране не дает ему права оставаться на этом посту.

Что предшествовало:

  • Встреча лидеров Украины и РФ была главной темой обсуждений США, Европы и Украины после саммита на Аляске, но в Кремле всячески уклоняются от ее проведения.
  • По данным СМИ, Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – пока стороны "станут более уступчивыми".

