Правитель Кремля Владимир Путин утверждает, что Украина должна провести референдум касательно принадлежности ее территорий России или Украине.

Источник: Путин на пресс-конференции в Пекине

Детали: По его словам, если власти Украины "хотят быль легитимными и принимать полноценное участие в процессах урегулирования", они "должны прежде всего провести референдум".

Прямая речь: "В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдуме".

Детали: При этом Путин считает, что для проведения такого референдума в Украине необходимо отменить военное положение.

Глава Кремля вновь выразил убеждение, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом Украины, поскольку срок его полномочий истек, и военное положение в стране не дает ему права оставаться на этом посту.

Что предшествовало: