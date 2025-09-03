На Волыни найден застреленным пограничник

На пограничном посту в Волынской области нашли застреленным военнослужащего-пограничника, начато служебное расследование.

Источник: Волынская региональная телерадиокомпания "Аверс" со ссылкой на анонимные источники, спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", Государственное бюро расследований

Детали: Местные журналисты сообщили, что инцидент произошел 2 сентября в селе Ривне, недалеко от украинско-польской границы. По их данным, застреленный – главный сержант, помощник начальника отдела по логистике Луцкого пограничного отряда, в возрасте около 36 лет.

Реклама:

О смертельном происшествии на линию 102 сообщил штаб-сержант. Якобы пограничник совершил самоубийство: выстрелил себе в висок и скончался на месте.

В Пограничной службе подтвердили информацию о гибели их сотрудника, в настоящее время ведутся следственные действия.

Прямая речь Демченко: "В одном из подразделений Волынского пограничного отряда был обнаружен военнослужащий без признаков жизни. Рядом находилось штатное оружие.

РЕКЛАМА:

На место вызваны медики и правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные действия.

В свою очередь, по данному факту Волынским пограничным отрядом начато служебное расследование".

Обновлено: В ГБР сообщили, что их сотрудники начали досудебное расследование по факту гибели военнослужащего Государственной пограничной службы, который нес службу на государственной границе.

Отмечается, что после сообщения на линию "102" следователи ГБР совместно с Национальной полицией выехали на место происшествия и провели первоочередные следственно-розыскные действия: осмотрели место, опросили свидетелей, изъяли вещи, которые могут служить доказательствами в уголовном производстве. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас следователи проверяют все версии, в том числе вероятность самоубийства.