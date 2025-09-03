Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина отреагировала на предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 3 сентября 2025, 19:04
Украина отреагировала на предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве
фото: Getty Images

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Источник: пост Сибиги на Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сибига прокомментировал заявление Путина на пресс-конференции в Пекине в среду, где тот пригласил Владимира Зеленского на встречу в Москву.

Реклама:

Глава МИД напомнил, что уже как минимум семь стран готовы принять саммит Украина-Россия, среди которых – "Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива".

"Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает играть со всеми, делая заведомо неприемлемые предложения", – добавил он.

Сибига написал, что только усиление давления может заставить Россию "наконец серьезно отнестись к мирному процессу".

РЕКЛАМА:

Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

ПутинЗеленскийСибига Андрей
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
В МОН заявили, что сделали вступительную кампанию в вузы "недружественной к ухилянтам"
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Эшелонированная "антишахедная" система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства
Все новости...
Путин
Экс-премьер Британии Джонсон раскритиковал "отвратительное" приветствие Путина на Аляске
Путин заявил, что Украина должна провести референдум по территориям
Путин заявил, что может закончить войну в Украине "на приемлемых условиях", или придется оружием
Последние новости
04:38
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
03:50
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей – ГВА
02:58
В пятницу Трамп переименует Минобороны США на Министерство войны – Fox News
02:00
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
01:50
видеоВ российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов – соцсети
00:59
В США стартует новый сезон НФЛ: прогнозы и фавориты
00:58
ЕС в ООН: Переговорам между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня
00:08
Израиль не пустит к себе Макрона, если он не передумает признавать Палестину
23:55
фотоBihus.Info нашли у "бывшей" жены главного киберполицейского страны драгоценное имущество
23:50
Что нужно знать об арбузе: 9 фактов от диетолога
Все новости...
Реклама:
Реклама: