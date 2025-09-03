Все разделы
Зеленский допустил корейский сценарий в Украине

Евгений КизиловСреда, 3 сентября 2025, 20:31
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Источник: Зеленский в интервью для Le Point, пишет Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий реализоваться в Украине? Я отвечаю, что все возможно. Надо отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Поэтому все относительно: южнокорейцы все равно рискуют".

Детали: По словам президента, пока остается нынешнее руководство Северной Кореи, Южная Корея не будет полностью защищена. При этом, страна имеет много систем ПВО, которые гарантируют ее безопасность.

Прямая речь: "Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которыми обладает Южная Корея. Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои ограничения: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население России – более 140 миллионов. Нельзя сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и десять раз больше".

Детали: Президент добавил, что "идентичное воспроизведение южнокорейской модели, вероятно, не подойдет Украине в плане безопасности. Зато ее экономическая модель является хорошим примером".

Правила комментирования
