Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"

Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и участия в саммите "коалиции решительных".

Источник: Зеленский на пресс-подходе с Макроном, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что это его восьмой визит в Париж.

Прямая речь: "Сегодня у нас будет двусторонняя встреча, встреча наших команд. Завтра у нас будет "коалиция желающих", результатом которой – я не знаю, в какой это день состоится – будут гарнатии безопасности для Украины".

Детали: В свою очередь президент Франции заявил, что на саммите "коалиции решительных" планируют зафиксировать те договоренности, которые были наработаны во время встречи руководителей штабов в Вашингтоне.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир", – сказал Макрон.

Как сообщалось, европейские лидеры, которые будут участвовать в заседании "коалиции решительных" под председательством Франции и Великобритании в четверг в Париже, позвонят президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после завершения дискуссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидания, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.