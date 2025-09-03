Все разделы
Мадяр показал августовский рейтинг военных подразделений по "е-баллам"

Евгений КизиловСреда, 3 сентября 2025, 21:08
Мадяр показал августовский рейтинг военных подразделений по е-баллам
фото: фейсбук-страница Мадяра

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди опубликовал рейтинг подразделений Сил обороны по е-баллам, которые начисляются украинским военным за уничтожение техники и живой силы армии РФ.

Источник: Мадяр в соцсетях

Детали: Рейтинг подразделений БПС Сил обороны Украины (Топ-500, август 2025 года):

1. 414 обр "Птицы Мадяра", СБС (8-й месяц подряд)
2. ЦСО А, СБУ
3. 412 полк "Nemesis", СБС
4. 3 ошбр
5. Lasar’s group, НГУ
6. 429 полк "Ахиллес", СБС
7. ГВ Феникс, ДПСУ, УСБС
8. 53 омбр, СВ
9. 427 полк "Рарог", СБС
10. днп 1020 зрап
11. ДССТ
12. 12 бр "Азов", НГУ
13. 59 ошбр, СБС
17. 20 полк "К-2", СБС

Бровди особо отметил, что на первых 17 местах в рейтинге находятся целых семь команд Сил беспилотных систем. "Красавчики!" – похвалил Мадяр.

Прямая речь: "Наша цель – 50% червей и 50% всех червячных целей. Срок: следующие 6 месяцев.
Прирост удельного веса всех подтвержденных поражений Сил обороны Украины с 17% Линия дронов и 4% СБС до совокупных 36% в течение ровно трех месяцев. Командная работа, унификация, движение.
Ну и конечно, бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми. Глаза и Жало — червячий ужас".

Вооруженные силыроссийско-украинская война
