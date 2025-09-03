Все разделы
По меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне

Роман ПетренкоСреда, 3 сентября 2025, 23:26
По меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
скриншот

По меньшей мере 15 человек погибли и 18 получили ранения после того, как культовый фуникулер "Глория" в Лиссабоне сошел с рельсов и потерпел аварию вечером 3 сентября.

Источник: Sky News

Детали: Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кадры с места происшествия показали, что трамвайный фуникулер, популярный среди туристов, практически уничтожен, желто-белый вагон рассыпался на обломки, а спасатели вытаскивают людей.

Власти не раскрывают имена жертв или их национальность, но сообщили, что среди погибших есть иностранцы.

Причины аварии, которая произошла около 18:00, во время вечернего пикового часа, пока неизвестны.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что фуникулер сорвался с холма, очевидно, потеряв контроль.

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш сказал: "Лиссабон в трауре... Это трагедия, которой никогда раньше не было в нашем городе. Пришло время действовать и помогать. Я благодарю всех за реакцию в считанные минуты. Единственное, что могу сказать — это очень трагический день".

Расследование причин начнется после завершения спасательной операции, говорится в заявлении правительства Португалии.

Справка: "Глория", которая вмещает более 40 человек, является одним из трех фуникулеров в столице Португалии и имеет статус национального памятника.

Он соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту и активно используется как жителями, так и туристами.

Два вагона, соединенные одним тросом, курсируют параллельно вверх и вниз по холму на несколько сотен метров.

Португалиятуризм
