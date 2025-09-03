По меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне

По меньшей мере 15 человек погибли и 18 получили ранения после того, как культовый фуникулер "Глория" в Лиссабоне сошел с рельсов и потерпел аварию вечером 3 сентября.

Источник: Sky News

Детали: Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Реклама:

Кадры с места происшествия показали, что трамвайный фуникулер, популярный среди туристов, практически уничтожен, желто-белый вагон рассыпался на обломки, а спасатели вытаскивают людей.

🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR DERAILS 🚋



Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

РЕКЛАМА:

Власти не раскрывают имена жертв или их национальность, но сообщили, что среди погибших есть иностранцы.

Причины аварии, которая произошла около 18:00, во время вечернего пикового часа, пока неизвестны.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что фуникулер сорвался с холма, очевидно, потеряв контроль.

JUST IN: Lisbon's iconic Gloria Funicular derails, causing injuries pic.twitter.com/d57zhaKCtV — BNO News Live (@BNODesk) September 3, 2025

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш сказал: "Лиссабон в трауре... Это трагедия, которой никогда раньше не было в нашем городе. Пришло время действовать и помогать. Я благодарю всех за реакцию в считанные минуты. Единственное, что могу сказать — это очень трагический день".

Расследование причин начнется после завершения спасательной операции, говорится в заявлении правительства Португалии.

🚨BREAKING: The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal, leaving at least 20 injured, according to preliminary reports. pic.twitter.com/MaxxDNQcMG — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025

Справка: "Глория", которая вмещает более 40 человек, является одним из трех фуникулеров в столице Португалии и имеет статус национального памятника.

Он соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту и активно используется как жителями, так и туристами.

Два вагона, соединенные одним тросом, курсируют параллельно вверх и вниз по холму на несколько сотен метров.