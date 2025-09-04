Все разделы
В Одессе прогремели взрывы – мэр

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 01:50
Иллюстративное фото: "Суспільне"

В ночь на 4 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне угрозы вражеских дронов.

Источник: Труханов в соцсетях, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Одессы и Черноморского.

В 1:27 в Одесской области объявили воздушную тревогу.

В 1:43 Труханов сообщил о взрывах в Одессе.

После двух часов ночи местные СМИ и паблики сообщили о новых взрывах в Одессе.

В 2:17 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Одессавзрывбеспилотникироссийско-украинская война
