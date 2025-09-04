Трамп говорит, что Путин и Зеленский еще не готовы говорить, но "что-то произойдет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему хочет помочь Киеву и Москве заключить мирное соглашение, и снова анонсировал, что "что-то произойдет", несмотря на неопределенность в отношении перспектив личных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа CBS News

Прямая речь американского президента: "Я думаю, что мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская проблема будет самой легкой из тех, которые я решал, но, похоже, она оказалась немного сложнее других".

Детали: Он добавил, что внимательно следит за тем, как сейчас ведут себя Зеленский и Путин.

"Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", – отметил Трамп.

Он добавил, что, несмотря на кровавые бои и удары РФ по гражданским, будет продолжать добиваться заключения мирного соглашения.

Трамп объяснил, что его подход ко многим дипломатическим переговорам заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто под его руководством, и не отвергать ни одной возможности, пока это не произойдет. Он акцентировал, что такой подход требует терпения.

На вопрос, приходится ли ему иногда "ждать, пока ситуация разрешится", Трамп ответил: "Ну, это необходимо делать".

"К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их всех в одной комнате или, по крайней мере, заставляю их разговаривать друг с другом, они, кажется, находят решение. Мы спасли миллионы жизней", – убежден американский президент.

