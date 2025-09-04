Во Львове двое подростков заложили взрывчатку под автомобиль военного: их задержали

Правоохранители задержали во Львове "на горячем" парня и девушку, которые по заданию российских спецслужб заложили взрывчатку под автомобиль военного в общественном месте.

Источник: Львовская областная прокуратура в Telegram управление СБУ Львовщины в Facebook

Дословно: "По данным следствия, 17-летний и 16-летняя жители Черкасской области, ища "легкие деньги" в Telegram, согласились на предложение анонима. По заданию "работодателя" парень должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль в общественном месте. А девушка – установить видеонаблюдение".

Детали: Сообщается, что оккупанты планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.

Для реализации плана завербованные россиянами несовершеннолетние прибыли во Львов, где поселились в отеле. По определенным координатам парень нашел в парке рюкзак со взрывчаткой и спецснаряжением.

В дальнейшем они пришли на парковку возле дома, где заложили взрывчатку под автомобиль. Следователи спецслужбы установили, что СВУ было снаряжено 4,5 кг взрывчатого вещества и дополнительными поражающими элементами – гайками.

Правоохранители вовремя предотвратили теракт и задержали злоумышленников. Их действия квалифицированы как законченное покушение на совершение террористического акта, по предварительному сговору группой лиц.

Им избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. "Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.