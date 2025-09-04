Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове двое подростков заложили взрывчатку под автомобиль военного: их задержали

Станислав ПогориловЧетверг, 4 сентября 2025, 13:50
Во Львове двое подростков заложили взрывчатку под автомобиль военного: их задержали
фото: Львовская облпрокуратура

Правоохранители задержали во Львове "на горячем" парня и девушку, которые по заданию российских спецслужб заложили взрывчатку под автомобиль военного в общественном месте.

Источник: Львовская областная прокуратура в Telegram управление СБУ Львовщины в Facebook

Дословно: "По данным следствия, 17-летний и 16-летняя жители Черкасской области, ища "легкие деньги" в Telegram, согласились на предложение анонима. По заданию "работодателя" парень должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль в общественном месте. А девушка – установить видеонаблюдение".

Реклама:
 

Детали: Сообщается, что оккупанты планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.

Для реализации плана завербованные россиянами несовершеннолетние прибыли во Львов, где поселились в отеле. По определенным координатам парень нашел в парке рюкзак со взрывчаткой и спецснаряжением.

 

В дальнейшем они пришли на парковку возле дома, где заложили взрывчатку под автомобиль. Следователи спецслужбы установили, что СВУ было снаряжено 4,5 кг взрывчатого вещества и дополнительными поражающими элементами – гайками.

РЕКЛАМА:

Правоохранители вовремя предотвратили теракт и задержали злоумышленников. Их действия квалифицированы как законченное покушение на совершение террористического акта, по предварительному сговору группой лиц.

Им избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. "Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Львовавтотеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
фотоПодросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
фотоВ Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Все новости...
Львов
Во Львове на улице избили женщину, которая пыталась защитить от семейного насилия мать с детьми
Мусорную свалку под Львовом полностью засыпали плодородной почвой: что дальше будет на месте полигона
Дочь Фарион требует от подозреваемого 15 миллионов грн моральной компенсации
Последние новости
13:31
В более 100 населенных пунктах деоккупированной Херсонщины нет торговли: причины
13:09
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
13:02
На выходных в Украине будет тепло и солнечно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведет поединок против Мейвезера
12:45
фотоСветовой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион
12:44
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
12:35
фотоВыпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников
12:35
В Брюсселе подписали меморандум о создании Украинского фонда культурного наследия
12:29
История успеха семейной винодельни возле Каменец-Подольского
12:25
"Это катастрофа": Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников
Все новости...
Реклама:
Реклама: