В Чернигове российская ракета попала по гуманитарной миссии по разминированию, есть жертвы

Воздушные силы объявили днем ​​4 сентября об угрозе баллистического вооружения с севера. Местные власти сообщают, что удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию.

Источник: Воздушные силы, начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в Telegram

Детали: По информации начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, зафиксировано попадание российской ракеты на территории предприятия города.

Брижинский добавил, что ракета в Чернигове попала возле одного из блокпостов. Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

Позже он сообщил, что ракетный удар РФ был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.

фото: начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в Telegram

Обновлено: По состоянию на 16.04 Брижинский сообщил о двух погибших и троих раненых.

Раненым оказывается медицинская помощь.