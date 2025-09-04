В Чернигове российская ракета попала по гуманитарной миссии по разминированию, есть жертвы
Воздушные силы объявили днем 4 сентября об угрозе баллистического вооружения с севера. Местные власти сообщают, что удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию.
Источник: Воздушные силы, начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в Telegram
Детали: По информации начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, зафиксировано попадание российской ракеты на территории предприятия города.
Брижинский добавил, что ракета в Чернигове попала возле одного из блокпостов. Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.
Позже он сообщил, что ракетный удар РФ был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.
Обновлено: По состоянию на 16.04 Брижинский сообщил о двух погибших и троих раненых.
Раненым оказывается медицинская помощь.