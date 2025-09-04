Все разделы
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства

Иванна Костина, Валентина РоманенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 17:57
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства
Макрон и Зеленский. Фото из соцсети Х президента Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства для поддержки сил обеспечения безопасности в Украине.

Источник: Макрон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы прошли большой путь, наши руководители штабов тесно работали и сегодня я могу сказать – мы готовы. Сегодня у нас на столе есть политическое предложение, военное предложение и предложение, которое исходит от 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности".

Детали: По его словам, подход коалиции к гарантиям состоит из двух элементов.

Во-первых, речь идет об отсутствии ограничений для формата украинской армии и ее возможностей. Участники коалиции хотят предоставить Украине возможность восстановить армию для того, чтобы она могла сдерживать любую потенциальную агрессию.

"Второй элемент это силы обеспечения безопасности. Сегодня 26 стран формально ангажировались (другие выразили интерес) прислать или контингент в Украину, или внести определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе", – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что цель сил гарантирования не вести войну против России, а гарантировать мир, а также послать стратегический сигнал, чтобы предотвратить возобновление боев.

"Мы определяем сейчас, где они будут позиционироваться", – добавил Макрон.

Предыстория:

