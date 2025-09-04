В ВАКС заявили, что их судью возле дома подстерегли лжежурналисты

Высший антикоррупционный суд заявил, что неизвестные лица, представившись журналистами телеканала, пытались взять у судьи ВАКС комментарий. Такие действия в суде считают "вероятной подготовкой к преступлению".

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "Сегодня утром неизвестные лица подстерегли судью ВАКС возле места ее проживания и, назвавшись "журналистами телеканала 1+1", задавали судье вопросы по конкретному судебному делу, как будто пытаясь взять у судьи комментарий. Никаких документов, подтверждающих причастность к телеканалу, указанные лица не предоставили. В ответ на обращение ВАКС представители телеканала 1+1 отрицали причастность своих сотрудников к этому событию".

Реклама:

Детали: В суде подчеркнули, что такие действия в отношении судьи, особенно в условиях военного положения, могут указывать на вероятную подготовку к преступлению. Высший антикоррупционный суд будет реагировать на это в соответствии с требованиями закона, отмечает пресс-служба ВАКС.

В ВАКС подчеркнули, что суд всегда открыт для коммуникации: для комментариев можно обращаться по телефонам в пресс-службу и с запросами.