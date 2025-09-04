Зеленский предложил Трампу "специальный формат" для защиты неба над Украиной

Участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения агрессии РФ и гарантии безопасности для Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, он и европейские лидеры поговорили с Трампом "прежде всего о том, как подтолкнуть ситуацию (российскую агрессию против Украины. – ред.) к реальному миру".

"Мы обсудили различные варианты, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в частности экономическими, заставить прекратить войну. Ключ к миру – лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", – добавил он.

Также, сказал глава государства, лидеры говорили о "максимальной защите украинского неба".

"Пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни. Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", – рассказал Зеленский.