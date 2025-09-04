Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска атаковали Харьковскую область: три человека погибли, еще двое ранены

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 сентября 2025, 22:49
Российские войска атаковали Харьковскую область: три человека погибли, еще двое ранены
фото - getty images

Российская армия вечером 4 сентября атаковала село Хотимля в Харьковской области беспилотником, три человека погибли, еще двое получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным Синегубова, около 21:30 РФ атаковала село Хотимля Старосалтовской общины. Погибли двое 40-летних мужчин и 25-летняя гражданская женщина.

Реклама:

Прямая речь: "Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.

По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы".

Обновлено: Позже Синегубов добавил, что еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился к медикам за помощью.

Харьковская областьроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине Лозовая может быть неделю без света в результате атаки РФ
Разбирали вражеский FPV: в Харьковской области 2 человека погибли, еще 2 ранены
РФ убила 3 и ранила 9 человек на Харьковщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Николаевщине
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: