Российские войска атаковали Харьковскую область: три человека погибли, еще двое ранены

Российская армия вечером 4 сентября атаковала село Хотимля в Харьковской области беспилотником, три человека погибли, еще двое получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным Синегубова, около 21:30 РФ атаковала село Хотимля Старосалтовской общины. Погибли двое 40-летних мужчин и 25-летняя гражданская женщина.

Реклама:

Прямая речь: "Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.

По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы".

Обновлено: Позже Синегубов добавил, что еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился к медикам за помощью.