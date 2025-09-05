Все разделы
В Днепре прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 5 сентября 2025, 02:00
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 5 сентября на фоне угрозы вражеских беспилотников в Днепре прогремели взрывы.

Источник: общественное вещание "Суспільне Днепр", Воздушные силы

Детали: В 1:15 в Днепре и области объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников в направлении Днепра с востока.

В 1:44 "Суспільне", местные СМИ и паблики сообщили о взрывах в Днепре.

Впоследствии "Суспільне" информировало о повторных взрывах в городе.

Днепрвзрывбеспилотникироссийско-украинская война
