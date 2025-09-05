В Днепре прогремели взрывы – СМИ
Пятница, 5 сентября 2025, 02:00
В ночь на 5 сентября на фоне угрозы вражеских беспилотников в Днепре прогремели взрывы.
Источник: общественное вещание "Суспільне Днепр", Воздушные силы
Детали: В 1:15 в Днепре и области объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников в направлении Днепра с востока.
В 1:44 "Суспільне", местные СМИ и паблики сообщили о взрывах в Днепре.
Впоследствии "Суспільне" информировало о повторных взрывах в городе.