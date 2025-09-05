Трамп снизил тарифы до 15% на импорт из Японии

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о снижении тарифов до 15% на импорт японских автомобилей, а также других товаров согласно договору, заключенному с Токио.

Источник: сайт Белого дома, Bloomberg

Дословно из сообщения Белого дома: "Согласно соглашению, Соединенные Штаты будут применять базовый 15-процентный тариф почти на весь импорт из ввозимой в США Японии".

Детали: Bloomberg отмечает, что соглашение, включая обещание о том, что Япония создаст инвестиционный фонд США на сумму 550 миллиардов долларов, было достигнуто в июле, но еще не было формализовано, поскольку Вашингтон и Токио спорили по поводу его условий.

По словам американского чиновника, главный торговый переговорщик Японии Рёсей Акадзава, находившийся на этой неделе в Вашингтоне для переговоров, встретился с Трампом в четверг.

Указ Трампа предотвращает наложение пошлин на отдельные страны поверх существующих пошлин. 15% тариф будет применяться ретроактивно к большинству поставляемых товаров, начиная с 7 августа, даты, когда вступили в силу повышенные тарифы президента США по десяткам торговых партнеров.

Согласно указу, льготы на импорт аэрокосмической и автомобильной продукции вступят в силу в течение семи дней. Япония настаивала на том, чтобы США выполнили соглашение о снижении тарифов на автомобили с 27,5%, чтобы оказать помощь сектору, имеющему решающее значение для экономики этой страны.

Кроме того, США отменят тарифы на самолеты и детали самолетов, а также на генерические фармацевтические препараты, ингредиенты и химические прекурсоры.

Дословно из сообщения Белого дома: "Эта новая тарифная система в сочетании с увеличением экспорта США и производством, ориентированным на инвестиции, поможет снизить дефицит торгового баланса с Японией и восстановить больший положительный баланс в общей торговой позиции Соединенных Штатов".

Напомним: Сообщалось, что соглашение между Японией и США может стать образцом для других торговых договоренностей, которые сейчас обсуждаются с Вашингтоном. По словам экономистов, глобальная экономика еще способна выдержать согласованный уровень пошлин в 15%.