Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп снизил тарифы до 15% на импорт из Японии

Ольга ГлущенкоПятница, 5 сентября 2025, 05:54
Трамп снизил тарифы до 15% на импорт из Японии
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о снижении тарифов до 15% на импорт японских автомобилей, а также других товаров согласно договору, заключенному с Токио.

Источник: сайт Белого дома, Bloomberg

Дословно из сообщения Белого дома: "Согласно соглашению, Соединенные Штаты будут применять базовый 15-процентный тариф почти на весь импорт из ввозимой в США Японии".

Реклама:

Детали: Bloomberg отмечает, что соглашение, включая обещание о том, что Япония создаст инвестиционный фонд США на сумму 550 миллиардов долларов, было достигнуто в июле, но еще не было формализовано, поскольку Вашингтон и Токио спорили по поводу его условий.

По словам американского чиновника, главный торговый переговорщик Японии Рёсей Акадзава, находившийся на этой неделе в Вашингтоне для переговоров, встретился с Трампом в четверг.

Указ Трампа предотвращает наложение пошлин на отдельные страны поверх существующих пошлин. 15% тариф будет применяться ретроактивно к большинству поставляемых товаров, начиная с 7 августа, даты, когда вступили в силу повышенные тарифы президента США по десяткам торговых партнеров.

РЕКЛАМА:

Согласно указу, льготы на импорт аэрокосмической и автомобильной продукции вступят в силу в течение семи дней. Япония настаивала на том, чтобы США выполнили соглашение о снижении тарифов на автомобили с 27,5%, чтобы оказать помощь сектору, имеющему решающее значение для экономики этой страны.

Кроме того, США отменят тарифы на самолеты и детали самолетов, а также на генерические фармацевтические препараты, ингредиенты и химические прекурсоры.

Дословно из сообщения Белого дома: "Эта новая тарифная система в сочетании с увеличением экспорта США и производством, ориентированным на инвестиции, поможет снизить дефицит торгового баланса с Японией и восстановить больший положительный баланс в общей торговой позиции Соединенных Штатов".

Напомним: Сообщалось, что соглашение между Японией и США может стать образцом для других торговых договоренностей, которые сейчас обсуждаются с Вашингтоном. По словам экономистов, глобальная экономика еще способна выдержать согласованный уровень пошлин в 15%.

ЯпонияСШАтарифы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 13 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
Япония
Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут
На Всемирном EXPO в Японии прошел национальный день Украины
Трамп объявил о "масштабном" торговом соглашении с Японией
Последние новости
07:51
Силы обороны Украины уничтожили еще 970 российских оккупантов – Генштаб
07:25
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
07:03
В Киеве в результате падения обломка вражеского БПЛА горит здание Кабмина
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
оновленоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 13 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: