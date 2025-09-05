Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары
Пятница, 5 сентября 2025, 07:39
Пожары вспыхнули на территории предприятия в Днепре в результате российской атаки беспилотниками ночью 5 сентября.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками... В Днепре агрессор нанес удар по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно приступили спасатели".
Детали: По словам главы области, FPV-дроном россияне нанесли удар по Покровской общине Никопольского района.
Обошлось без пострадавших.
Лысак добавил, что защитники неба ликвидировали над областью 15 БпЛА.
Предыстория:
- Ночью 5 сентября в Днепре раздавались взрывы.