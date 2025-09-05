Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары

Пожары вспыхнули на территории предприятия в Днепре в результате российской атаки беспилотниками ночью 5 сентября.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками... В Днепре агрессор нанес удар по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно приступили спасатели".

Фото из Telegram ГСЧС

Детали: По словам главы области, FPV-дроном россияне нанесли удар по Покровской общине Никопольского района.

Обошлось без пострадавших.

Лысак добавил, что защитники неба ликвидировали над областью 15 БпЛА.

Предыстория: