Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары

Ирина БалачукПятница, 5 сентября 2025, 07:39
Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары
Фото из Telegram ГСЧС

Пожары вспыхнули на территории предприятия в Днепре в результате российской атаки беспилотниками ночью 5 сентября.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками... В Днепре агрессор нанес удар по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно приступили спасатели". 

Фото из Telegram ГСЧС

Детали: По словам главы области, FPV-дроном россияне нанесли удар по Покровской общине Никопольского района.

Обошлось без пострадавших.

 
Фото из Telegram ГСЧС

Лысак добавил, что защитники неба ликвидировали над областью 15 БпЛА.

Предыстория:

Днепрбеспилотникипожар
