Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 09:48
В Киеве вскрыли конвертцентр с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
подозреваемый Бамбизов. фото из открытых источников

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о Евгении Бамбизове.

Реклама:

Организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн.

 

Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

 
 

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

РЕКЛАМА:

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра (экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Бамбизов - ред.), директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

 
 

коррупцияКиевпрокуратураСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
фотоВ Чернигове россияне сбросили фейковые деньги, призывая к сотрудничеству
Все новости...
коррупция
Суд разрешил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК выйти из СИЗО под залог
Пашинскому на 80 млн грн уменьшили залог
Коррупция при закупке РЭБ и дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 млн
Последние новости
00:10
обновленоВ Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО
23:45
В результате вражеской атаки в Сумской области погибла женщина, 7 раненых
23:35
обновленоРоссияне атаковали Запорожье: 15 раненых, есть разрушения
23:31
фотоЧто сегодня находят археологи: репортаж по раскопкам
22:56
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
22:35
Выезд за границу мужчин 18-22 года: кто может уехать, кому откажут, а кто получит штраф
22:31
На фронте произошло 129 боев, больше всего на Покровском направлении – Генштаб
22:16
В Купянском районе россияне убили еще одного человека и ранили четверых
21:52
Зеленский: Почти 60% оружия, которое есть у военных, – украинского производства
21:26
Зеленский рассказал, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран
Все новости...
Реклама:
Реклама: