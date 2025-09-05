В Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о Евгении Бамбизове.

Организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн.

Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра (экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Бамбизов - ред.), директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.