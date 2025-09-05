Все разделы
Путин: Не вижу смысла в иностранном военном контингенте в Украине после мира

Ирина БалачукПятница, 5 сентября 2025, 10:22
Путин: Не вижу смысла в иностранном военном контингенте в Украине после мира
Правитель России Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Правитель России Владимир Путин заявил, что он не видит смысла в нахождении на территории Украины какого-либо иностранного военного контингента после мирного урегулирования российско-украинской войны, а до того любые иностранные войска в Украине будет считать законной целью для поражения.

Источник: Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября

Прямая речь главы Кремля: "Что касается возможных контингентов воинских в Украине. Ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения".

Детали: Слова Путина присутствующие встречали аплодисментами.

"А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. Потому что, если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме", – добавил глава Кремля.

Он уверяет, что РФ будет уважать те гарантии безопасности, которые "должны быть выработаны и для России, и для Украины".

"И, повторяю еще раз, безусловно, Россия будет договоренность исполнять", – убеждает Путин.

