OSINT-анализ подтвердил пребывание в плену более 2,5 тыс. украинских военных – Добросердов

Евгений КизиловПятница, 5 сентября 2025, 15:59
OSINT-анализ подтвердил пребывание в плену более 2,5 тыс. украинских военных – Добросердов
фото: МВД

В плену РФ находятся 2577 украинских военнослужащих, и это было подтверждено OSINT-методами.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов на встрече с представителями миссии независимых экспертов Московского механизма ОБСЕ, пишет МВД в соцсетях

Детали: Он уточнил, что информация о 680 лицах, среди которых 91 гражданское лицо, еще не подтверждена Международным комитетом Красного Креста. Также насчитывается 8 случаев, когда люди, идентифицированные как пленные, впоследствии были найдены среди погибших. В отношении шестерых из них МККК так и не подтвердил информацию о пребывании в плену.

Прямая речь: "Одним из ключевых направлений работы является обеспечение надлежащего функционирования Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а наша общая цель — вернуть каждого гражданина домой, учитывая, что военнопленные сохраняют статус пропавших без вести до момента возвращения".

Более подробно: По словам Добросердова, ожидается, что в конце сентября независимые эксперты миссии ОБСЕ обнародуют отчет на международном уровне о нарушении Россией обязательств перед ОБСЕ, злоупотреблениях и нарушениях прав человека, военных преступлениях и других нарушениях норм международного гуманитарного права.

Справка: OSINT-анализ – это метод сбора информации из общедоступных источников, таких как веб-сайты, социальные сети, новостные статьи и прочее.

пленныероссийско-украинская война
