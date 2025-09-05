Зеленский встретился с Фицо, который рассказал о своих контактах в Китае

Президент Владимир Зеленский провел встречу со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Ужгороде, во время которой обсуждались ключевые темы, принципиальные как для Украины, так и для Словакии.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Проинформировал о нашем вчерашнем разговоре с президентом Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, о безопасности архитектуры для Европы. И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае".

Реклама:

I had a substantive discussion with the Prime Minister of Slovakia @RobertFicoSVK. We covered key topics — matters of principle for Ukraine and matters of principle for Slovakia.



I informed about our conversation yesterday with President Trump, our work with leaders of the… pic.twitter.com/gOAgPdeEyi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025

Детали: По словам Зеленского, отдельный и важный вопрос - энергетическая независимость Европы. "У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", - отметил он.

РЕКЛАМА:

Президент подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. "Это очень важно. Вместе с тем мы видим, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - сообщил Зеленский.

Предыстория: