Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский встретился с Фицо, который рассказал о своих контактах в Китае

Станислав ПогориловПятница, 5 сентября 2025, 17:56
Зеленский встретился с Фицо, который рассказал о своих контактах в Китае
Роберт Фицо, Владимир Зеленский, фото: соцсеть Х

Президент Владимир Зеленский провел встречу со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Ужгороде, во время которой обсуждались ключевые темы, принципиальные как для Украины, так и для Словакии.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Проинформировал о нашем вчерашнем разговоре с президентом Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, о безопасности архитектуры для Европы. И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, отдельный и важный вопрос - энергетическая независимость Европы. "У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", - отметил он.

РЕКЛАМА:

Президент подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. "Это очень важно. Вместе с тем мы видим, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - сообщил Зеленский.

Предыстория:

  • Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", против которого Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.
  • Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что разозлен.
  • А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

ФицоЗеленскийСловакияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине масштабная воздушная тревога: Россия запустила ракеты
обновленоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Все новости...
Фицо
Фицо и Зеленский обсудят в Ужгороде энергетическую инфраструктуру в Ужгороде
Фицо направляется в Украину на встречу с Зеленским
Фицо заявил, что хочет передать Зеленскому "несколько посланий" после встречи с Путиным
Последние новости
05:54
В Украине масштабная воздушная тревога: Россия запустила ракеты
04:55
дополненоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: есть попадания в трех локациях – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновленоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
02:25
В разведке заявили о глубоком кризисе в бумажной промышленности России
01:40
Повреждение подводных кабелей в Красном море вызвало проблемы в работе Microsoft Azure
01:01
4 поражения и 1 победа: украинские боксеры неудачно провели третий соревновательный день на ЧМ-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI и другие чат-боты стали в два раза чаще врать и распространяют российские фейки — исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: