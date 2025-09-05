Зеленский встретился с Фицо, который рассказал о своих контактах в Китае
Президент Владимир Зеленский провел встречу со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Ужгороде, во время которой обсуждались ключевые темы, принципиальные как для Украины, так и для Словакии.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Проинформировал о нашем вчерашнем разговоре с президентом Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, о безопасности архитектуры для Европы. И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае".
I had a substantive discussion with the Prime Minister of Slovakia @RobertFicoSVK. We covered key topics — matters of principle for Ukraine and matters of principle for Slovakia.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025
I informed about our conversation yesterday with President Trump, our work with leaders of the… pic.twitter.com/gOAgPdeEyi
Детали: По словам Зеленского, отдельный и важный вопрос - энергетическая независимость Европы. "У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", - отметил он.
Президент подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. "Это очень важно. Вместе с тем мы видим, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - сообщил Зеленский.
Предыстория:
- Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", против которого Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.
- Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что разозлен.
- А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.