Евгений КизиловПятница, 5 сентября 2025, 17:59
В Днепре бушует крупный пожар
фото: Суспільне

Масштабный пожар разгорелся на складе комбайнового завода в Днепре.

Источник: "Укринформ", Интерфакс-Украина, "Суспільне", местные СМИ

Детали: По информации издания "Відомо", пожар начался в промышленной зоне Правого берега. По словам очевидцев, вспышка сопровождалась быстрым распространением огня и выделением большого количества густого черного дыма, который быстро распространился воздушными массами, накрыв значительную часть неба над городом.

Фото: Укрінформ

Предварительно установлено, что пожар охватил складские площади, где хранились промышленные материалы и оборудование.

Информация о пострадавших пока отсутствует. Медицинские бригады находятся в режиме ожидания поблизости, готовые при необходимости оказать помощь. На месте дежурят также сотрудники полиции.

Из-за пожара на складе комбайнового завода перекрыли ул. Академика Белелюбского, изменено движение автобуса №9 и трамвая №19.

Как передает "Суспільне", по словам местных жителей, перед возгоранием был слышен мощный взрыв. После этого здание быстро охватил огонь, густой дым виден из разных районов города.

Официальная информация от городских властей и ГСЧС ожидается в ближайшее время.

Днепрпожарчрезвычайное происшествие
