Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в пятницу выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.

Прямая речь: "Мы обсудили тему гарантий безопасности для Украины, и хорошо, что Словакия готова определить свою позицию по этому вопросу и открыта к диалогу с нами".

Детали: Зеленский сказал, что рассчитывает на поддержку мирных усилий Украины со стороны Словакии, и получил заверения от Фицо, что он будет работать "ради мира".

По словам главы государства, "было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности".

