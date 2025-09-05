Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности
Пятница, 5 сентября 2025, 18:48
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в пятницу выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы обсудили тему гарантий безопасности для Украины, и хорошо, что Словакия готова определить свою позицию по этому вопросу и открыта к диалогу с нами".
Реклама:
Детали: Зеленский сказал, что рассчитывает на поддержку мирных усилий Украины со стороны Словакии, и получил заверения от Фицо, что он будет работать "ради мира".
По словам главы государства, "было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности".
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Накануне по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.
- По его словам, вклад США будет окончательно определен в ближайшие недели.
- А Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.