Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 5 сентября 2025, 18:48
Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности
Роберт Фицо, Владимир Зеленский, фото: Telegram

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в пятницу выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы обсудили тему гарантий безопасности для Украины, и хорошо, что Словакия готова определить свою позицию по этому вопросу и открыта к диалогу с нами".

Детали: Зеленский сказал, что рассчитывает на поддержку мирных усилий Украины со стороны Словакии, и получил заверения от Фицо, что он будет работать "ради мира".

По словам главы государства, "было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности".

Что предшествовало:

  • Накануне по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.
  • По его словам, вклад США будет окончательно определен в ближайшие недели.
  • А Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.

ФицоЗеленскийгарантии безопасностироссийско-украинская война
