"Служба – не рабство": в Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказания для военных

В пятницу в Киеве на Майдане Независимости проходит акция против проголосованного в первом чтении закона об ужесточении уголовной ответственности для военных за неповиновение.

Источник: корреспондент УП с Майдана Независимости

Детали: Протестующие держат в руках самодельные плакаты: "Вы наказываете не тех", "Мы должны защитить тех, кто защищает нас", "Репрессии – не дисциплина" и т.д.

Также они скандируют: "Служба – не рабство!".

Ветеран Алина Сарнатская перед этим на своей странице в Facebook отмечала требования к власти прекратить притеснения военнослужащих. В частности, не принимать законопроект №13452, отменить нормы закона №8271 от 2022 года, а также принять закон о военном омбудсмене.

Она также отмечала, что акция мирная и призывала избегать громких звуков и огня, файеров, колонок, громкоговорителей, следить за безопасностью и предотвращать провокации.

"Акция согласована с военной администрацией и КГГА. Полиция диалога поможет нам следить за безопасностью на собрании", - написала она.

Что предшествовало: 4 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №13260 об усилении уголовной ответственности для военных за неповиновение. Документом предусматривается возвращение уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.