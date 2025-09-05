Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Служба – не рабство": в Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказания для военных

Станислав Погорилов, Мария ЕмецПятница, 5 сентября 2025, 20:56
Служба – не рабство: в Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказания для военных
фото: УП

В пятницу в Киеве на Майдане Независимости проходит акция против проголосованного в первом чтении закона об ужесточении уголовной ответственности для военных за неповиновение.

Источник: корреспондент УП с Майдана Независимости

Детали: Протестующие держат в руках самодельные плакаты: "Вы наказываете не тех", "Мы должны защитить тех, кто защищает нас", "Репрессии – не дисциплина" и т.д.

Реклама:
 
фото: УП

Также они скандируют: "Служба – не рабство!".

 
фото: УП

Ветеран Алина Сарнатская перед этим на своей странице в Facebook отмечала требования к власти прекратить притеснения военнослужащих. В частности, не принимать законопроект №13452, отменить нормы закона №8271 от 2022 года, а также принять закон о военном омбудсмене.

 
фото: УП

Она также отмечала, что акция мирная и призывала избегать громких звуков и огня, файеров, колонок, громкоговорителей, следить за безопасностью и предотвращать провокации.

РЕКЛАМА:
 
фото: УП

"Акция согласована с военной администрацией и КГГА. Полиция диалога поможет нам следить за безопасностью на собрании", - написала она.

Что предшествовало: 4 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №13260 об усилении уголовной ответственности для военных за неповиновение. Документом предусматривается возвращение уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.

российско-украинская войнаКиевакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссийские дроны "целенаправленно бьют" по многоэтажкам Киева: есть пострадавшие – КГВА
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
российско-украинская война
Более 120 столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Россияне обстреливают FPV-дронами машины на дороге Славянск-Изюм – DeepState
Фицо после встречи с Путиным в Китае заявил, что война в Украине может скоро закончиться
Последние новости
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновленоРоссийские дроны "целенаправленно бьют" по многоэтажкам Киева: есть пострадавшие – КГВА
03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
02:25
В разведке заявили о глубоком кризисе в бумажной промышленности России
01:40
Повреждение подводных кабелей в Красном море вызвало проблемы в работе Microsoft Azure
01:01
4 поражения и 1 победа: украинские боксеры неудачно провели третий соревновательный день на ЧМ-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI и другие чат-боты стали в два раза чаще врать и распространяют российские фейки — исследование
00:10
обновленоВ Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО
23:45
В результате вражеской атаки в Сумской области погибла женщина, 7 раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: