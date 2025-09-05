"Служба – не рабство": в Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказания для военных
В пятницу в Киеве на Майдане Независимости проходит акция против проголосованного в первом чтении закона об ужесточении уголовной ответственности для военных за неповиновение.
Источник: корреспондент УП с Майдана Независимости
Детали: Протестующие держат в руках самодельные плакаты: "Вы наказываете не тех", "Мы должны защитить тех, кто защищает нас", "Репрессии – не дисциплина" и т.д.
Также они скандируют: "Служба – не рабство!".
Ветеран Алина Сарнатская перед этим на своей странице в Facebook отмечала требования к власти прекратить притеснения военнослужащих. В частности, не принимать законопроект №13452, отменить нормы закона №8271 от 2022 года, а также принять закон о военном омбудсмене.
Она также отмечала, что акция мирная и призывала избегать громких звуков и огня, файеров, колонок, громкоговорителей, следить за безопасностью и предотвращать провокации.
"Акция согласована с военной администрацией и КГГА. Полиция диалога поможет нам следить за безопасностью на собрании", - написала она.
У п’ятницю ввечері в Києві на Майдані незалежності проходить акція проти проголосованого у першому читанні законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. pic.twitter.com/Xm6VduaEq6— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 5, 2025
Что предшествовало: 4 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №13260 об усилении уголовной ответственности для военных за неповиновение. Документом предусматривается возвращение уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.