Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула из оккупации большую группу детей

Иван ДьяконовСуббота, 6 сентября 2025, 05:34
Украина вернула из оккупации большую группу детей
Фото: Telegram/ermaka2022

В Украину с временно оккупированных территорий вернули большую группу украинских детей.

Источник: Bring Kids Back UA, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "За годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды, а сегодня уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине".

Реклама:

Детали: По словам Ермака, среди спасенных – сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери, дети, которых заставляли петь российский гимн и участвовать в пропагандистских мероприятиях с военными РФ, а также подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет.

"Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни", – сообщил руководитель ОП.

оккупациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоРоссийские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
Генштаб: 47 раз атаковал враг на Покровском направлении
iPhone 17 получил больший экран и "целый день работы" на одном заряде
футболУкраина потеряла очки с Азербайджаном в квалификации чемпионата мира
Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним – Шмыгаль на заседании "Рамштайн"
Все новости...
оккупация
С оккупированной территории достали четырех бойцов, которые скрывались от врага 3 года
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Последние новости
02:35
Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности из-за российской атаки на Украину
02:15
оновленоПольский международный аэропорт "Жешув-Ясенка" закрыли из-за "незапланированной военной активности"
01:23
дополненоРоссийские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
00:46
Трамп прокомментировал убийство 23-летней украинской беженки в Северной Каролине
00:28
видеоУП: В Одесской области неизвестные с удостоверением ГУР похитили военнообязанного
00:06
обновленоРоссия атакует Украину ударными БПЛА: В Киеве и ряде регионов объявили тревогу
00:03
Apple выпустила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: оранжевый цвет, цельный корпус, рекордная батарея и улучшенный зум
23:53
Новости экономики 9 сентября: правительство предлагает МВФ новую программу сотрудничества, Лукашенко раздаривает картошку
23:35
После непогоды на Киевщине вернули свет для более 50 тысяч семей
23:30
Белый дом: Трамп "очень расстроен" из-за удара Израиля по ХАМАСу в Катаре
Все новости...
Реклама:
Реклама: