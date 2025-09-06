Украина вернула из оккупации большую группу детей

В Украину с временно оккупированных территорий вернули большую группу украинских детей.

Источник: Bring Kids Back UA, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "За годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды, а сегодня уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине".

Детали: По словам Ермака, среди спасенных – сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери, дети, которых заставляли петь российский гимн и участвовать в пропагандистских мероприятиях с военными РФ, а также подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет.

"Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни", – сообщил руководитель ОП.