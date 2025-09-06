Россияне обесточили железную дорогу перед Славянском

Утро 6 сентября россияне начали с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области, задерживаются поезда.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "У нас есть обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего следования.

Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках".

Детали: Компания пока не сообщает сроки восстановления, продолжается оценка повреждений.