Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обесточили железную дорогу перед Славянском

Роман ПетренкоСуббота, 6 сентября 2025, 08:26
Россияне обесточили железную дорогу перед Славянском
фото УЗ

Утро 6 сентября россияне начали с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области, задерживаются поезда.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "У нас есть обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего следования.

Реклама:

Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках".

Детали: Компания пока не сообщает сроки восстановления, продолжается оценка повреждений.

УкрзализныцяСлавянскДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоРоссийские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
Генштаб: 47 раз атаковал враг на Покровском направлении
iPhone 17 получил больший экран и "целый день работы" на одном заряде
футболУкраина потеряла очки с Азербайджаном в квалификации чемпионата мира
Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним – Шмыгаль на заседании "Рамштайн"
Все новости...
Укрзализныця
В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских ударов
В результате российского обстрела на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура
Россияне нанесли удар по парку поездов Интерсити+: бушевал пожар
Последние новости
02:35
Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности из-за российской атаки на Украину
02:15
оновленоПольский международный аэропорт "Жешув-Ясенка" закрыли из-за "незапланированной военной активности"
01:23
дополненоРоссийские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
00:46
Трамп прокомментировал убийство 23-летней украинской беженки в Северной Каролине
00:28
видеоУП: В Одесской области неизвестные с удостоверением ГУР похитили военнообязанного
00:06
обновленоРоссия атакует Украину ударными БПЛА: В Киеве и ряде регионов объявили тревогу
00:03
Apple выпустила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: оранжевый цвет, цельный корпус, рекордная батарея и улучшенный зум
23:53
Новости экономики 9 сентября: правительство предлагает МВФ новую программу сотрудничества, Лукашенко раздаривает картошку
23:35
После непогоды на Киевщине вернули свет для более 50 тысяч семей
23:30
Белый дом: Трамп "очень расстроен" из-за удара Израиля по ХАМАСу в Катаре
Все новости...
Реклама:
Реклама: