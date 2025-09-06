Все разделы
Пограничники взяли в плен россиянина, который вместо тюрьмы поехал воевать

Ольга КацимонСуббота, 6 сентября 2025, 14:47
Пограничники взяли в плен россиянина, который вместо тюрьмы поехал воевать

Пограничники подразделения "Форпост" ГПСУ взяли в плен российского военнослужащего, который вместо отбывания тюремного срока за мошенничество отправился воевать в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пленным оказался военнослужащим РФ, который ранее был осуждён по статье 159 ("мошенничество"). Вместо того чтобы отбывать наказание, он решил пойти на войну против Украины, однако уже в начале своего "заработка" попал в плен.

В опубликованном ГПСУ видео пленный сообщил, что родился в городе Печоры Псковской области. Он служил во второй штурмовой бригаде армии РФ и зашёл на территорию Украины 3 августа в составе группы из трёх человек. Один из них сбежал, сам задержанный утверждает, что "заблудился", якобы когда "собирал грибы и груши".

По его словам, группу сопровождал дрон, который корректировал их действия. Окупанты были вооружены гранатами, автоматами и магазинами. На передовую они добрались на УАЗике из местного штаба.

Пограничники отмечают, что это очередной пример, когда российская власть отправляет на войну криминальные элементы, которые вместо заключения оказываются на фронте и быстро попадают в плен.

Дословно: "Военнослужащий РФ был осуждён за "мошенничество". Вместо того чтобы отсидеть свой срок, оккупант решил пойти "зарабатывать" на войне, но быстро попал в плен".

Что этому предшествовало:

