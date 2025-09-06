Пограничники взяли в плен россиянина, который вместо тюрьмы поехал воевать
Пограничники подразделения "Форпост" ГПСУ взяли в плен российского военнослужащего, который вместо отбывания тюремного срока за мошенничество отправился воевать в Украину.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Пленным оказался военнослужащим РФ, который ранее был осуждён по статье 159 ("мошенничество"). Вместо того чтобы отбывать наказание, он решил пойти на войну против Украины, однако уже в начале своего "заработка" попал в плен.
В опубликованном ГПСУ видео пленный сообщил, что родился в городе Печоры Псковской области. Он служил во второй штурмовой бригаде армии РФ и зашёл на территорию Украины 3 августа в составе группы из трёх человек. Один из них сбежал, сам задержанный утверждает, что "заблудился", якобы когда "собирал грибы и груши".
По его словам, группу сопровождал дрон, который корректировал их действия. Окупанты были вооружены гранатами, автоматами и магазинами. На передовую они добрались на УАЗике из местного штаба.
Прикордонники «Форпосту» взяли в полон чергового росіянина
Військовослужбовець рф був засуджений за «шахрайство». Замість того, щоб відсидіти свій термін, окупант вирішив піти «заробляти» на війну, але швидко потрапив в полон. pic.twitter.com/PCLzfyJU4q— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) September 6, 2025РЕКЛАМА:
Пограничники отмечают, что это очередной пример, когда российская власть отправляет на войну криминальные элементы, которые вместо заключения оказываются на фронте и быстро попадают в плен.
Дословно: "Военнослужащий РФ был осуждён за "мошенничество". Вместо того чтобы отсидеть свой срок, оккупант решил пойти "зарабатывать" на войне, но быстро попал в плен".
Что этому предшествовало:
- Украинские бойцы в Донецкой области взяли в плен гражданина Сенегала.