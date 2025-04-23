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Украинские бойцы в Донецкой области взяли в плен гражданина Сенегала

Валентина РоманенкоСреда, 23 апреля 2025, 14:13
Украинские бойцы в Донецкой области взяли в плен гражданина Сенегала
Украинские военные взяли в плен гражданина Сенегала. скриншот

Бойцы 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" на Торецком направлении взяли в плен африканского наемника российской оккупационной армии.

Источник: видео, обнародованное на Facebook-странице батальона

Детали: Как свидетельствует запись, пленный гражданин Сенегала рассказал, что учился в России два года. Штурмовики говорят, что иностранец планировал эмигрировать в Германию, но ему сказали, чтобы он отправился на линию боевого соприкосновения, заработал денег, и после этого смог бы ехать дальше. Мол, плюс ко всему, в Европу попасть через Украину проще.

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При осмотре у сенегальца обнаружили незначительные ранения. Ему оказали помощь и передали на эвакуацию с фронта.

У пленного нашли также карточки российского банка.

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пленныевойнаДонецкая область
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