Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Уже 26 стран готовы гарантировать Украине безопасность

Катерина ТищенкоСуббота, 6 сентября 2025, 17:33
Зеленский: Уже 26 стран готовы гарантировать Украине безопасность
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подтвердил слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что уже 26 стран готовы "гарантировать Украине безопасность".

Источник: Зеленский в Telegram по итогам зарубежных визитов

Прямая речь: "Рядом с нами вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, другие партнеры в мире.

Реклама:

Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу".

Детали: В то же время Зеленский отметил, что "прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему".

"Надо сделать все возможное, чтобы Москва перестала отвергать все мирные инициативы и осознала последствия затягивания войны. Сильные санкции и тарифы – объединенные европейские и американские усилия – ключ к этому. Никакой возможности для финансирования военной машины России не должно остаться. Далее – больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимым", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи "коалиции решительных" заявил, что 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Читайте также: Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США

Зеленскийгарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: погибли 23 человека
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Россия за 5 дней сентября атаковала 14 украинских областей
"Он может приехать в Киев": Зеленский ответил Путину на предложение встретиться в Москве
Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности
Последние новости
16:21
Каждый третий украинец лично сталкивался с требованиями взяток - исследование
16:18
Почти год считали пропавшим без вести: на войне погиб предприниматель и оператор Ярослав Левицкий
16:17
"Укрпочта" пытается запустить банк
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
Все новости...
Реклама:
Реклама: