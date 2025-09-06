Зеленский: Уже 26 стран готовы гарантировать Украине безопасность

Президент Владимир Зеленский подтвердил слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что уже 26 стран готовы "гарантировать Украине безопасность".

Источник: Зеленский в Telegram по итогам зарубежных визитов

Прямая речь: "Рядом с нами вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, другие партнеры в мире.

Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу".

Детали: В то же время Зеленский отметил, что "прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему".

"Надо сделать все возможное, чтобы Москва перестала отвергать все мирные инициативы и осознала последствия затягивания войны. Сильные санкции и тарифы – объединенные европейские и американские усилия – ключ к этому. Никакой возможности для финансирования военной машины России не должно остаться. Далее – больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимым", – добавил он.

Что предшествовало: 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи "коалиции решительных" заявил, что 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

