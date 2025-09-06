Россияне атаковали Запорожье: 15 раненых, есть разрушения
Российские войска атаковали Запорожье ударными БпЛА, после попаданий возникли пожары, пострадали 4 человека.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Враг атакует Запорожье БпЛА.
Есть попадание. Возник пожар".
Детали: Впоследствии он сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.
По словам главы ОВА, россияне направили на Запорожье не менее 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров.
В 19:59 Федоров сообщил, что женщина получила осколочное ранение головы в результате вражеского обстрела Запорожья. Медики оказывают ей помощь.
Позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов спасли одного человека. Предварительно еще два человека получили травмы. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки.
В 21:20 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 4 – помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
В 23:11 Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки на Запорожье ранены 15 человек. Из них 4 человека госпитализированы, еще 11 – лечатся амбулаторно.