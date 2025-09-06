Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Запорожье: 15 раненых, есть разрушения

Катерина ТищенкоСуббота, 6 сентября 2025, 23:35
Россияне атаковали Запорожье: 15 раненых, есть разрушения
последствия попадания в Запорожье, фото ОВА

Российские войска атаковали Запорожье ударными БпЛА, после попаданий возникли пожары, пострадали 4 человека.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Враг атакует Запорожье БпЛА.

Реклама:

Есть попадание. Возник пожар".

 

Детали: Впоследствии он сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.

РЕКЛАМА:

По словам главы ОВА, россияне направили на Запорожье не менее 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров.

В 19:59 Федоров сообщил, что женщина получила осколочное ранение головы в результате вражеского обстрела Запорожья. Медики оказывают ей помощь.

Позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов спасли одного человека. Предварительно еще два человека получили травмы. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки.

В 21:20 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 4 – помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В 23:11 Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки на Запорожье ранены 15 человек. Из них 4 человека госпитализированы, еще 11 – лечатся амбулаторно.

Запорожьебеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Запорожье
Россияне атаковали Запорожье и область: 7 раненых, есть разрушения
После атаки РФ в Запорожье возобновили электроснабжение большинства потребителей – ОВА
Массированная атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 34
Последние новости
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
14:32
"УкрОборонПром" снова вошел в число крупнейших оборонных компаний мира
14:30
В августе продолжило уменьшаться количество небанковских финучреждений в Украине
14:28
Российские аграрии жалуются на подорожание топлива и некачественную технику
14:18
Образовательная омбудсменка: График работы детских садов должен учитывать потребности родителей
Все новости...
Реклама:
Реклама: