Россияне атаковали Запорожье: 15 раненых, есть разрушения

Российские войска атаковали Запорожье ударными БпЛА, после попаданий возникли пожары, пострадали 4 человека.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Враг атакует Запорожье БпЛА.

Есть попадание. Возник пожар".

Детали: Впоследствии он сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.

По словам главы ОВА, россияне направили на Запорожье не менее 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров.

В 19:59 Федоров сообщил, что женщина получила осколочное ранение головы в результате вражеского обстрела Запорожья. Медики оказывают ей помощь.

Позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов спасли одного человека. Предварительно еще два человека получили травмы. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки.

В 21:20 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 4 – помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В 23:11 Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки на Запорожье ранены 15 человек. Из них 4 человека госпитализированы, еще 11 – лечатся амбулаторно.