Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов

Высокопоставленному сотруднику налоговой службы Евгению Бамбизову, подозреваемому в организации конвертационного центра с оборотом в 1,5 миллиарда гривен, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 119 миллионов гривен.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Сегодня, 6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра, меру пресечения, а именно содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен".

Детали: Указанному бывшему топ-чиновнику налоговой и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем. В рамках указанного производства подозрения получили еще три человека, которых он привлек к участию в разработанной им схеме.

Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Срок действия превентивных мер – до 4 ноября 2025 года. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Что предшествовало: 5 сентября прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы. По данным источника "Украинской правды", речь идет о Евгении Бамбизове.