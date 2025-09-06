Зеленский рассказал, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран

Президент Владимир Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: ""Коалиция желающих" – 35 стран, в гарантиях безопасности для Украины – 26 стран. Это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии.

Самое главное – это достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость, суверенитет Украины. А значит, это оружие для армии, долгосрочное финансирование для украинской армии. Многие из этих компонентов мы согласовали с партнерами в качестве основы".

Детали: Зеленский отметил, что следующая неделя тоже должна быть "достаточно активной", в частности идет подготовка к формату "Рамштайн".

"Мы работаем также и над тем, чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL. Это очень нужная программа: благодаря этой программе мы покупаем американское оружие, и уже там более 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование. Среди главных приоритетов для всей нашей работы с партнерами – большая защита неба, защита от российских "Шахедов", от российских ракет", – сказал он.

Что предшествовало: 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи "коалиции решительных" заявил, что 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

6 сентября Зеленский также заявил, что уже 26 стран готовы "гарантировать Украине безопасность".

