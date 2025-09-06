Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате вражеской атаки в Сумской области погибла женщина, 7 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 6 сентября 2025, 23:45
В результате вражеской атаки в Сумской области погибла женщина, 7 раненых
иллюстративное фото из Telegram Сумской ОГА

В Сумской области в результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших – 9-летний ребенок.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram, председатель Путивльского городского совета Константин Гаврильчук в Facebook

Прямая речь: "В результате вражеской атаки на окраине Путивльской общины погиб человек, есть раненые.

Реклама:

Среди пострадавших – 9-летний ребенок. Раненые госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь".

Детали: Григоров не назвал количество пострадавших, добавив, что все обстоятельства уточняются.

Впоследствии председатель Путивльского городского совета Константин Гаврильчук сообщил, что в результате вражеской атаки по территории общины ранения получили 7 человек, 1 женщина погибла.

Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: погибли 23 человека
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Сумская область
DeepState: Россияне продвинулись в трёх областях
Россияне нанесли ряд ударов по Сумской области: 3 пострадавших, бушевали пожары
В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских ударов
Последние новости
16:21
Каждый третий украинец лично сталкивался с требованиями взяток - исследование
16:18
Почти год считали пропавшим без вести: на войне погиб предприниматель и оператор Ярослав Левицкий
16:17
"Укрпочта" пытается запустить банк
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
Все новости...
Реклама:
Реклама: