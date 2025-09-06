В результате вражеской атаки в Сумской области погибла женщина, 7 раненых

В Сумской области в результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших – 9-летний ребенок.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram, председатель Путивльского городского совета Константин Гаврильчук в Facebook

Прямая речь: "В результате вражеской атаки на окраине Путивльской общины погиб человек, есть раненые.

Среди пострадавших – 9-летний ребенок. Раненые госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь".

Детали: Григоров не назвал количество пострадавших, добавив, что все обстоятельства уточняются.

Впоследствии председатель Путивльского городского совета Константин Гаврильчук сообщил, что в результате вражеской атаки по территории общины ранения получили 7 человек, 1 женщина погибла.