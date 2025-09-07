В Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. По вражеским беспилотникам работает противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА, КГВА, Воздушные силы ВСУ, карта тревог
Детали: В 18:53 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области.
Перед этим Воздушные силы сообщали о вражеских ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской областях, в Запорожской области и курсом на Херсонскую область.
Около 19:40 в столице раздались звуки взрывов.
Дословно КГВА: "Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги".
Обновлено: В 21:17 тревога в Киеве была отменена, однако в 21:48 снова объявлена.
В 23:20 в КГВА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
По состоянию на 23:58 угроза вражеской атаки продолжается.