В Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО

Катерина Тищенко, Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 00:10
В Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО
иллюстративное фото Getty Images

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. По вражеским беспилотникам работает противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА, КГВА, Воздушные силы ВСУ, карта тревог

Детали: В 18:53 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области.

Перед этим Воздушные силы сообщали о вражеских ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской областях, в Запорожской области и курсом на Херсонскую область.

Около 19:40 в столице раздались звуки взрывов.

Дословно КГВА: "Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги".

Обновлено: В 21:17 тревога в Киеве была отменена, однако в 21:48 снова объявлена.

В 23:20 в КГВА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

карта: alerts.in.ua
карта: alerts.in.ua

По состоянию на 23:58 угроза вражеской атаки продолжается.

КиевКиевская областьПВОбеспилотники
