США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ

Ожидается, что на следующей неделе США, Катар и Египет представят комплексное соглашение, которое предусматривает полное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и создание новой администрации вместо "ХАМАС".

Источник: The Times of Israel

Детали: Источник, близкий к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил, что Израиль готов отказаться от запланированного наступления на город Газа в обмен на "реальное соглашение". Оно должно положить конец войне и обеспечить освобождение заложников. В то же время собеседник сообщил, что на данный момент конкретного предложения от посредников не существует.

Правительство Нетаньяху ранее заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.

Накануне группировка "ХАМАС" обнародовала заявление, в котором объявила о готовности согласиться на любое соглашение, которое положит конец войне. Среди условий "ХАМАС" – полный вывод израильских войск из сектора, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и ряд других требований.