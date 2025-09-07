Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
Фото: Getty Images

Ожидается, что на следующей неделе США, Катар и Египет представят комплексное соглашение, которое предусматривает полное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и создание новой администрации вместо "ХАМАС".

Источник: The Times of Israel

Детали: Источник, близкий к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил, что Израиль готов отказаться от запланированного наступления на город Газа в обмен на "реальное соглашение". Оно должно положить конец войне и обеспечить освобождение заложников. В то же время собеседник сообщил, что на данный момент конкретного предложения от посредников не существует.

Реклама:

Правительство Нетаньяху ранее заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.

Накануне группировка "ХАМАС" обнародовала заявление, в котором объявила о готовности согласиться на любое соглашение, которое положит конец войне. Среди условий "ХАМАС" – полный вывод израильских войск из сектора, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и ряд других требований.

Сектор ГазаИзраильХАМАСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
фото, видео, обновлено от 00:58Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана – FT
Все новости...
Сектор Газа
Бельгия заявила о намерении признать Палестину и ввести санкции против Израиля
Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
Глобальная инициатива IPC впервые подтвердила голод в городе Газа
Последние новости
11:31
Сколько поступающих в этом году не смогли пройти НМТ из-за длительной воздушной тревоги? Данные комитета ВР
11:27
Иглз начали победой, Канзас провалился в Бразилии, Биллс переписали историю: итоги первой недели НФЛ
11:25
ГУР показало более 100 иностранных компонентов в российских дронах и ракетах
11:06
В российской Пензе прогремели взрывы на газопроводах – источник
11:00
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
10:55
Курс валют на 9 сентября: сколько стоит доллар и евро
10:50
Экс-работник WhatsApp подал иск против Meta из-за проблем с кибербезопасностью
10:47
Правительству Свириденко на войну до конца года не хватает 300 миллиардов
10:33
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
10:32
Бизнес призывает отложить запуск еАкциза
Все новости...
Реклама:
Реклама: