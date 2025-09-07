Все разделы
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 7 сентября Кременчуг Полтавской области подвергся массированному обстрелу российских войск. Прогремели десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения.

Источник: мэр Кременчуга Виталий Малецкий

Прямая речь: "В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение".

Детали: По словам Малецкого, информацию о последствиях вражеского обстрела впоследствии сообщит областная военная администрация.

Предыстория:

КременчугПолтавская областьвзрывбеспилотники
