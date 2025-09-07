Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
Воскресенье, 7 сентября 2025, 04:20
В ночь на 7 сентября Кременчуг Полтавской области подвергся массированному обстрелу российских войск. Прогремели десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения.
Источник: мэр Кременчуга Виталий Малецкий
Прямая речь: "В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение".
Детали: По словам Малецкого, информацию о последствиях вражеского обстрела впоследствии сообщит областная военная администрация.
Предыстория:
- Россия с вечера 6 сентября атакует Украину ударными беспилотниками. В ряде городов прогремели взрывы.