Оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге, движение перекрыто
Воскресенье, 7 сентября 2025, 09:05
В городе Кременчуг в ночь на 7 сентября в результате российского обстрела повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр.
Источник: Полтавская ОВА
Детали: Отмечается, что в настоящее время движение по переправе перекрыто.
Власти также пишут о прямых попаданиях и падении обломков в области.
В частности, в Кременчугском районе повреждены частный дом, автомобиль и одно из предприятий.
В Полтавском районе обломки БПЛА повредили административное здание одного из коммунальных предприятий.
Пострадавших нет.