Роман ПетренкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 09:05
Оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге, движение перекрыто
фото: полтавская ова

В городе Кременчуг в ночь на 7 сентября в результате российского обстрела повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр.

Источник: Полтавская ОВА

Детали: Отмечается, что в настоящее время движение по переправе перекрыто.

Власти также пишут о прямых попаданиях и падении обломков в области.

В частности, в Кременчугском районе повреждены частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

В Полтавском районе обломки БПЛА повредили административное здание одного из коммунальных предприятий.

Пострадавших нет.

