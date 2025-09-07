Оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге, движение перекрыто

В городе Кременчуг в ночь на 7 сентября в результате российского обстрела повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр.

Источник: Полтавская ОВА

Детали: Отмечается, что в настоящее время движение по переправе перекрыто.

Реклама:

Власти также пишут о прямых попаданиях и падении обломков в области.

В частности, в Кременчугском районе повреждены частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

В Полтавском районе обломки БПЛА повредили административное здание одного из коммунальных предприятий.

РЕКЛАМА:

Пострадавших нет.