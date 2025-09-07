Силы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области

Линейная производственно-диспетчерская станция нефтепровода "Стальной конь" снова атакована в ночь на 7 сентября в российской Брянской области, сообщили командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" и Генштаб.

Источник: "Мадяр" в Facebook, Генштаб

Прямая речь Мадяра: "Транснефть ЛПДС "8-Н" Найтоповичи (Брянская область РФ) — недобрый вечер, мы из Украины.

Реклама:

В рамках путешествия по "червивым" нефтеналивкам, ночь 06–07.09.2025".

Детали: "Мадяр" добавляет, что этот объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ в РФ, в частности, из Мозырского и Новополоцкого НПЗ.

Обновлено: Позже Генштаб подтвердил информацию.

РЕКЛАМА:

Ведомство зафиксировало многочисленные попадания и пожары в районе насосной станции и резервуарного парка.

Также подразделения Сил специальных операций нанесли удар по мощностям Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Фиксировались взрывы и пожар в районе объекта, последствия неизвестны.

Справка: ЛВС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", принадлежащего АО "Транснефть – Дружба". Мощность перекачки составляет 10,5 млн тонн.

Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии.

Напомним: Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба".

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.