В Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди

По меньшей мере 20 человек пострадали в столице в результате массированной атаки врага в ночь на 7 сентября.

Источник: мэр города Виталий Кличко

Детали: Отмечается, что 7 из них госпитализированы, в том числе беременная женщина. Остальным медики оказали помощь на месте.

Прямая речь Кличко: "На данный момент подтверждена гибель двух человек – молодой женщины и ее двухмесячного сына.

Поисково-спасательная операция в наиболее поврежденном доме в Святошинском районе продолжается. Там еще могут быть люди под завалами".

Обновлено: Позже Киевская ОВА сообщила о третьем погибшем.

Позже там заявили, что информация оказалась ложной.