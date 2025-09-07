Свириденко показала разрушения в здании Кабмина
Премьер Юлия Свириденко показала здание правительства, которое 7 сентября впервые с начала войны было повреждено во время российской атаки.
Источник: Свириденко в Facebook
Детали: Свириденко добавила, что никто не пострадал, а пожар уже потушили.
Она добавила, что работа правительства не будет остановлена из-за разрушений.
Прямая речь Свириденко: "Я призываю наших партнеров и все государства мира превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране.
Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины".