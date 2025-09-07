Все разделы
Свириденко показала разрушения в здании Кабмина

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 14:50
Свириденко показала разрушения в здании Кабмина
фото: свириденко

Премьер Юлия Свириденко показала здание правительства, которое 7 сентября впервые с начала войны было повреждено во время российской атаки.

Источник: Свириденко в Facebook

Детали: Свириденко добавила, что никто не пострадал, а пожар уже потушили.

Она добавила, что работа правительства не будет остановлена из-за разрушений.

Прямая речь Свириденко: "Я призываю наших партнеров и все государства мира превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране.

 

Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины".

Кабинет министровобстрелКиевСвириденко Юлия
