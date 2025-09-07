В США заявляют, что готовы вместе с Европой довести экономику РФ до "полного коллапса"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с европейскими странами с целью введения дополнительных санкций, чтобы довести до "полного коллапса" экономику России.

Источник: Бессент в эфире NBC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министр отметил, что США готовы усилить давление на Россию, но им нужно, чтобы европейские партнеры поддержали их.

Реклама:

Прямая речь: "Сейчас мы находимся в соревновании между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика... И если США и (Европейский Союз) смогут вмешаться, ввести больше санкций, дополнительные пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, российская экономика потерпит полный коллапс, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров".

Детали: Комментарии Бессента прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия провела воздушную атаку с рекордным количеством дронов и ракет за время войны, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и было повреждено здание правительства в Киеве.

Что предшествовало: Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже в четверг во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США