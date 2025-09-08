Все разделы
Генштаб сообщил об освобождении Заречного возле Лимана

Ирина БалачукПонедельник, 8 сентября 2025, 07:35
Генштаб сообщил об освобождении Заречного возле Лимана
Скриншот с карты deepstatemap.live

Силы обороны деоккупировали село Заречное Лиманской общины Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно ГШ: "Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!".

Детали: Также Генштаб опубликовал короткое видео, на котором на почти полностью разрушенном здании развевается украинский флаг.

Донецкая областьдеоккупация
