Генштаб сообщил об освобождении Заречного возле Лимана
Понедельник, 8 сентября 2025, 07:35
Силы обороны деоккупировали село Заречное Лиманской общины Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Источник: Генштаб в Facebook
Дословно ГШ: "Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!".
Реклама:
Детали: Также Генштаб опубликовал короткое видео, на котором на почти полностью разрушенном здании развевается украинский флаг.