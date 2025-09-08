Все разделы
Смотрите под ноги: россияне массово минируют Херсон "лепестками" – полиция

Ирина БалачукПонедельник, 8 сентября 2025, 09:19
Смотрите под ноги: россияне массово минируют Херсон лепестками – полиция
ФОТО ПОЛИЦИИ

В Херсоне участились случаи дистанционного минирования оккупантами улиц противопехотными минами, в частности, ночью 8 сентября захватчики заминировали "лепестками" часть Днепровского района города.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Дословно правоохранители: "В течение ночи врагом заминированы части жилых районов. В настоящее время обнаружены мины-"лепестки" в районе перекрестка проспекта Независимости и улицы Перекопской. Также на улице Университетской в районе площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Суботы. Еще один случай минирования зафиксирован на улице Украинской между Кременчугской и Ладычука".

Детали: В полиции напомнили, что 5 и 6 сентября также фиксировали "лепестки" (ПФМ-1 и ПФМ-1С) в жилых кварталах Днепровского района Херсона. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

"Мины ПФМ-1С оснащаются самоликвидатором. Поэтому могут взорваться в любой момент даже без контакта с ними", – подчеркнули правоохранители. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Они призвали горожан быть крайне внимательными при передвижении.

ФОТО ПОЛИЦИИ

"Важно помнить, что такие мины малозаметны, особенно в нынешних погодных условиях, когда улицы уже засыпаны опавшими листьями. Поэтому избежать трагедии поможет соблюдение правил безопасности и осторожность. Не рискуйте собственной жизнью и внимательно смотрите под ноги", – призвали правоохранители.

Херсонминирование
