Россияне атаковали Новодонецкое: 2 погибших и 2 раненых

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате российского удара дронами по поселку Новодонецкое в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "В ночь на 8 сентября оккупационные войска атаковали ударным БпЛА "Герань-2" типа "Shahed" поселок Новодонецкое Краматорского района. Попадание произошло в двухэтажный жилой дом, где находились гражданские. Пенсионер 77 лет и его 51-летняя дочь от полученных травм погибли".

Реклама:

Детали: Телесные повреждения получили 76-летняя жена погибшего и 67-летний мужчина, им оказали помощь.

Фото прокуратуры

Отмечается, что кроме дома, поврежден также автомобиль.

Прокуратура по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 438 УКУ.