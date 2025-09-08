Россияне атаковали Новодонецкое: 2 погибших и 2 раненых
Понедельник, 8 сентября 2025, 09:58
Два человека погибли и еще два получили ранения в результате российского удара дронами по поселку Новодонецкое в Донецкой области.
Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook
Дословно прокуратура: "В ночь на 8 сентября оккупационные войска атаковали ударным БпЛА "Герань-2" типа "Shahed" поселок Новодонецкое Краматорского района. Попадание произошло в двухэтажный жилой дом, где находились гражданские. Пенсионер 77 лет и его 51-летняя дочь от полученных травм погибли".
Детали: Телесные повреждения получили 76-летняя жена погибшего и 67-летний мужчина, им оказали помощь.
Отмечается, что кроме дома, поврежден также автомобиль.
Прокуратура по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 438 УКУ.