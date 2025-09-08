В здание Кабмина во время атаки на Киев попала ракета "Искандер"

Посол ЕС Катарина Матернова после того, как посетила в понедельник здание Кабинета министров вместе с другими главами дипломатических миссий, заявила, что оно было повреждено российской ракетой "Искандер". Издание Defense Express отметило, что боевая часть ракеты не взорвалась.

Источник: Матернова в Facebook, "Европейская правда", Defense Express, пресс-служба МВД в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета „Искандер", которая попала в здание Кабинета министров, была наведена именно туда – в самое сердце украинского правительства".

Детали: В пресс-службе МВД также сообщили, что по предварительной информации по зданию Кабмина попал "Искандер". "Тип должен установить экспертиза. Скорее всего, это была крылатая ракета. Она была нацелена именно на правительственный квартал", — отметили в МВД.

По ее словам, утром посетила здание Кабинета министров вместе с другими главами дипломатических миссий. Премьер Юлия Свириденко, а также главы МИД и МВД сопровождали делегацию дипломатов.

Она рассказала, что дипломатам показали значительные обломки самой ракеты, а также множество шрапнели от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер".

"Только благодаря тому, что ракета не взорвалась полностью, все здание не было уничтожено до основания. И благодаря быстрым действиям удивительных украинских спасателей – настоящих героев – огонь удалось сдержать в пределах трех этажей, прежде чем он охватил бы все здание", – написала посол.

Она подчеркнула, что сейчас время для союзников усилить поддержку, значительно повысить давление на Россию и дать Украине все необходимое, чтобы защитить свое небо.

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники также написало, что во время масштабной комбинированной дальнобойной атаки РФ в ночь на 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попала крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Ее боевая часть не взорвалась.

Как отмечает издание, крылатая ракета 9М727 является одной из трех, предназначенных для ОТРК "Искандер", наряду с 9М728 и 9М729. В основном они обозначаются просто как "Искандер-К" или Р-500. Как считается, 9М727 является вариацией 3М-14 "Калибр" для наземного пуска.

Она активно используется врагом для ударов по украинским городам. Один из самых известных эпизодов с ее использованием - удар по драмтеатру в Чернигове в 2023 году.

Что предшествовало: