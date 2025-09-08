В Беларуси стало известно о смерти за решеткой 36-летнего политзаключенного

36-летний Андрей Поднебенный стал девятым политзаключенным, который умер за решеткой в Беларуси и о котором стало известно.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: О смерти сообщила его мать Валентина Поднебенная.

Реклама:

"3 сентября не стало моего любимого сыночка... Мои золотые внученьки остались без отца. Радует одно,что более никто не сможет ни физически,ни психологически издеваться над моим сыном... Я верю,что кара Божья настигнет виновного и ни одно преступление не останется безнаказанным", – написала женщина в соцсети Facebook.

На смерть политзаключенного отреагировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Мое сердце разбито из-за смерти 36-летнего политзаключенного Андрея Поднебенного, о которой сообщила его мать. Он провел почти четыре года за решеткой в Беларуси. Девять политических заключенных уже умерли под стражей. Необходимы срочные действия, чтобы спасти жизни заложников режима", – написала она в сети Х.

РЕКЛАМА:

Поднебенный имел гражданство России. Точная причина смерти неизвестна. Официальные источники не подтвердили какой-либо инцидент.

По данным правозащитного центра "Вясна", ранее за решеткой в Беларуси умерли политзаключенные Витольд Ашурок, Олесь Пушкин, Николай Климович, Вадим Храсько, Игорь Ледник, Валентин Штермер, Александр Кулинич и Дмитрий Шлетауэр.

В колонии № 15 в Могилеве заключенные умирали и раньше. Согласно книге "Мои тюремные стены" бывшего политзаключенного этой колонии Олега Груздиловича, в 2022 году в этой колонии один заключенный умер от рака.

"Я видел его в коридоре больницы, когда их привели на медицинский осмотр в СИЗО. Он выглядел очень странно, почему-то был весь забинтован, что-то кричал", – вспоминал Груздилович.

Согласно его мемуарам, политзаключенных в колонии регулярно направляют в СИЗО или ПКТ (помещение камерного типа, внутренняя тюрьма – ред.) за малейшие нарушения, и медицинская часть колонии дает разрешение на размещение политзаключенного в СИЗО независимо от состояния его здоровья.

Бывший политзаключенный также вспоминал, что его сосед с тяжелым заболеванием мозга не мог пройти МРТ в течение шести месяцев.

По данным правозащитников, Андрей Поднебенный учился в Гомельском государственном университете транспорта. Позже он перевелся в Харьковский автомобильный университет. Работал индивидуальным предпринимателем, имел разрешение на розничную торговлю товарами. Также работал в сфере торговли автозапчастями и проводил курсы вождения автомобиля.

У Андрея была жена и двое маленьких детей.

Он стал участвовать в общественной жизни в 2019 году, выступая против плотной застройки в своем районе: собирал подписи под коллективным обращением жителей против уплотнения и печатал листовки.

На выборах 2020 года Андрей был наблюдателем. Он был возмущен фальсификациями, писал жалобы в прокуратуру на председателя комиссии. Участвовал в протестах. На одном из них он был на машине: за это его оштрафовали и лишили прав.

Андрей вел здоровый образ жизни – не курил и не пил.

Поднебенный, который с гражданством России шесть лет прожил в Беларуси и имел вид на жительство, был задержан в ноябре 2021 года.

Ему на закрытом заседании предъявили обвинения по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Беларуси: покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, создание экстремистского формирования, акт терроризма за поджог автомобиля начальника Департамента исправительных учреждений, прокол колес 39 троллейбусов, создание и администрирование Telegram-канала и чата, которые были признаны экстремистскими формированиями, а также поджог крана на строительной площадке в 2019 году. Судья Анатолий Сотников приговорил Андрея к 15 годам колонии строгого режима.

23 мая 2022 года КГБ включил политзаключенного в "список лиц, причастных к террористической деятельности".

3 января 2023 года Гомельский областной суд добавил новые обвинения и прибавил к сроку еще год и восемь месяцев колонии строгого режима.

В сентябре 2023 года стало известно, что Андрея перевели из СИЗО-3 в исправительную колонию № 15.