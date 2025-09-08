В Беларуси стало известно о смерти за решеткой 36-летнего политзаключенного
36-летний Андрей Поднебенный стал девятым политзаключенным, который умер за решеткой в Беларуси и о котором стало известно.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: О смерти сообщила его мать Валентина Поднебенная.
"3 сентября не стало моего любимого сыночка... Мои золотые внученьки остались без отца. Радует одно,что более никто не сможет ни физически,ни психологически издеваться над моим сыном... Я верю,что кара Божья настигнет виновного и ни одно преступление не останется безнаказанным", – написала женщина в соцсети Facebook.
На смерть политзаключенного отреагировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
"Мое сердце разбито из-за смерти 36-летнего политзаключенного Андрея Поднебенного, о которой сообщила его мать. Он провел почти четыре года за решеткой в Беларуси. Девять политических заключенных уже умерли под стражей. Необходимы срочные действия, чтобы спасти жизни заложников режима", – написала она в сети Х.
Поднебенный имел гражданство России. Точная причина смерти неизвестна. Официальные источники не подтвердили какой-либо инцидент.
По данным правозащитного центра "Вясна", ранее за решеткой в Беларуси умерли политзаключенные Витольд Ашурок, Олесь Пушкин, Николай Климович, Вадим Храсько, Игорь Ледник, Валентин Штермер, Александр Кулинич и Дмитрий Шлетауэр.
В колонии № 15 в Могилеве заключенные умирали и раньше. Согласно книге "Мои тюремные стены" бывшего политзаключенного этой колонии Олега Груздиловича, в 2022 году в этой колонии один заключенный умер от рака.
"Я видел его в коридоре больницы, когда их привели на медицинский осмотр в СИЗО. Он выглядел очень странно, почему-то был весь забинтован, что-то кричал", – вспоминал Груздилович.
Согласно его мемуарам, политзаключенных в колонии регулярно направляют в СИЗО или ПКТ (помещение камерного типа, внутренняя тюрьма – ред.) за малейшие нарушения, и медицинская часть колонии дает разрешение на размещение политзаключенного в СИЗО независимо от состояния его здоровья.
Бывший политзаключенный также вспоминал, что его сосед с тяжелым заболеванием мозга не мог пройти МРТ в течение шести месяцев.
По данным правозащитников, Андрей Поднебенный учился в Гомельском государственном университете транспорта. Позже он перевелся в Харьковский автомобильный университет. Работал индивидуальным предпринимателем, имел разрешение на розничную торговлю товарами. Также работал в сфере торговли автозапчастями и проводил курсы вождения автомобиля.
У Андрея была жена и двое маленьких детей.
Он стал участвовать в общественной жизни в 2019 году, выступая против плотной застройки в своем районе: собирал подписи под коллективным обращением жителей против уплотнения и печатал листовки.
На выборах 2020 года Андрей был наблюдателем. Он был возмущен фальсификациями, писал жалобы в прокуратуру на председателя комиссии. Участвовал в протестах. На одном из них он был на машине: за это его оштрафовали и лишили прав.
Андрей вел здоровый образ жизни – не курил и не пил.
Поднебенный, который с гражданством России шесть лет прожил в Беларуси и имел вид на жительство, был задержан в ноябре 2021 года.
Ему на закрытом заседании предъявили обвинения по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Беларуси: покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, создание экстремистского формирования, акт терроризма за поджог автомобиля начальника Департамента исправительных учреждений, прокол колес 39 троллейбусов, создание и администрирование Telegram-канала и чата, которые были признаны экстремистскими формированиями, а также поджог крана на строительной площадке в 2019 году. Судья Анатолий Сотников приговорил Андрея к 15 годам колонии строгого режима.
23 мая 2022 года КГБ включил политзаключенного в "список лиц, причастных к террористической деятельности".
3 января 2023 года Гомельский областной суд добавил новые обвинения и прибавил к сроку еще год и восемь месяцев колонии строгого режима.
В сентябре 2023 года стало известно, что Андрея перевели из СИЗО-3 в исправительную колонию № 15.